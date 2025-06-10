Взятый в плен член формирований ВСУ Виталий Бровко рассказал о высоком уровне профессионализма участвовавших в освобождении Курщины солдат Корейской Народно-Демократической Республики. Подробностями он поделился с ТАСС.
«…Успели только с командиром связаться, за нами должна была “птичка” наблюдать, сказал, что все хорошо. Буквально через секунд 30 нас уже взяли в плен», — процитировали Виталия Бровко в ТАСС.
Как отметил военнопленный, бойцы северокорейской штурмовой группы провели захват позиций киевских радикалов максимально оперативно.
Он также добавил, что в момент начала прорыва их рубежа артиллерийские расчеты боевиков ВСУ открыли огонь по своим побратимам. По мнению Виталия Бровко, его группа являлась «приманкой» для военнослужащих КНДР.
Сложно переоценить ту роль, которую солдаты из Северной Кореи сыграли в освобождении приграничья. Ранее сотрудник Российской академии наук Александр Жебин в эксклюзивной беседе с «МК» рассказал, как специалисты из КНДР также смогут помочь восстановить инфраструктуру Курской области.