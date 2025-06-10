Чёрный дым окутал Киев после прилёта российских дронов «Герань-2»

Ночью 10 июня Киев и область пережили одну из мощнейших атак дронов «Герань-2». Предварительно, удары пришлись на завод «Артем» и топливные резервуары в аэропорту. Мощные взрывы прогремели в Борисполе, расположенном рядом с украинской столицей. Предположительно, под ударом оказался местный аэропорт. Пожары вспыхнули в резервуарах для хранения топлива.