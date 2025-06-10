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Чёрный дым окутал Киев после прилёта российских дронов «Герань-2»

Ночью 10 июня Киев и область пережили одну из мощнейших атак дронов «Герань-2». Предварительно, удары пришлись на завод «Артем» и топливные резервуары в аэропорту. Мощные взрывы прогремели в Борисполе, расположенном рядом с украинской столицей. Предположительно, под ударом оказался местный аэропорт. Пожары вспыхнули в резервуарах для хранения топлива.

Источник: Life.ru

Киев. Видео © Telegram / Повёрнутые на войне.

Военкоры сообщили о попадании в производственный цех завода «Артем», который занимался выпуском ракет класса «воздух-воздух». Киев столкнулся с перебоями в подаче электричества. Город окутал густой дым от пожаров, охвативших различные районы.

Датский журналист Расмус Тантхольдт охарактеризовал налёт, как «самую масштабную атаку на Киев». Взрывы доносились из Белой Церкви и Вышгорода, а также из Кировоградской, Черкасской и Черниговской областей. Местные паблики сообщают, что в небе находились более ста воздушных целей.

До этого главарь киевского режима Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к «удару возмездия» со стороны России после атак на аэродромы. Экс-комик призвал граждан особенно внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги в ближайшие дни. Предупреждение прозвучало на фоне сообщений Reuters о подготовке РФ крупного ответного удара.