В Волгоградской области внесут изменения в избирательное законодательство

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в частности, предлагается ограничить возможность проведения дополнительных выборов депутатов облдумы и представительных органов муниципального образования в год основных выборов, а также в год, предшествующий им, кроме случаев, если орган власти остался неправомочен.