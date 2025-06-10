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В Волгоградской области внесут изменения в избирательное законодательство

Профильный комитет Волгоградской областной думы рассмотрел и рекомендовал к принятию изменения для внесения в региональное законодательство о проведении выборов и референдумов. В законопроектах, разработанных облизбиркомом, предусматривается приведение областных норм в соответствие с федеральными законами.

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Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в частности, предлагается ограничить возможность проведения дополнительных выборов депутатов облдумы и представительных органов муниципального образования в год основных выборов, а также в год, предшествующий им, кроме случаев, если орган власти остался неправомочен.

С 1 января 2026 года при проведении выборов и референдума станет возможно электронное голосование. Однако наряду с этим должно быть обязательно обеспечено голосование с использованием бумажных бюллетеней.

Законопроектом закрепляются основания для досрочного прекращения полномочий территориальной избирательной комиссии в случае изменения административно-территориального устройства, упразднения либо преобразования муниципалитета. Соответствующее решение принимается Избирательной комиссией Волгоградской области по согласованию с ЦИК России.

Также законопроект предусматривает, что территориальные и окружные избиркомы будут открывать счета только в Сбербанке, филиалы будут предоставлять в облизбирком сведения об операциях по счетам.