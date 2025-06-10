В Азербайджане обвинили Мединского в искаженном описании Карабахского конфликта

В октябре 2023 года Армения признала, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Об этом во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ сообщил президент России Владимир Путин. В свою очередь уже тогда глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос карабахского конфликта можно считать окончательно решенным.