В Азербайджане обвинили Мединского в искаженном описании Карабахского конфликта

В МИД Азербайджана заявили, что помощник президента России Владимир Мединский некорректно описал Карабахский конфликт. Соответствующее заявление пресс-секретаря Айхана Гаджизаде азербайджанское ведомство опубликовало на своем сайте.
По словам Гаджизаде, сравнение конфликта в Нагорном Карабахе с украинским конфликтом является неуместным, поскольку Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, что признавалось Россией.
— Рекомендуем господину Мединскому не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения по вопросам, не относящимся к его компетенции, — говорится в сообщении.
Также Гаджизаде подчеркнул, что в 2020 и 2023 годах Азербайджан не проводил агрессивных военных действий и не нарушал территориальную целостность других государств, а осуществлял антитеррористические операции на своей суверенной территории, сообщается на портале.
В октябре 2023 года Армения признала, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Об этом во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ сообщил президент России Владимир Путин. В свою очередь уже тогда глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос карабахского конфликта можно считать окончательно решенным.