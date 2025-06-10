«По уши в крови»: В Раде обвинили Зеленского в попытке избежать ответственности

Напомним, что в минувшую субботу российская сторона сообщила о срыве передачи тел погибших военных ВСУ и обмена пленными. Генерал-лейтенант Александр Зорин отметил, что Украина не вышла на контакт, несмотря на заранее объявленную дату. Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Украина отказывается принимать тела своих павших солдат, потому что не хочет признавать масштаб потерь.