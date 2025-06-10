Шавкат Мирзиёев принял президента Нового банка развития БРИКС — подробности

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф, которая находится в республике для участия в мероприятиях Ташкентского международного инвестиционного форума. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.