Шавкат Мирзиёев принял президента Нового банка развития БРИКС — подробности

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф, которая находится в республике для участия в мероприятиях Ташкентского международного инвестиционного форума. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В фокусе внимания находились вопросы развития практического сотрудничества с этим многосторонним финансовым институтом.
Стороны отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых на полях саммита БРИКС в октябре прошлого года.
«Так, Советом управляющих Банка дано принципиальное согласие на присоединение Узбекистана к странам-участницам Нового банка развития. Сформирована программа первоочередных совместных проектов на сумму 5 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.
Мирзиёев подчеркнул важность скорейшей подготовки и реализации проектов в таких приоритетных направлениях, как модернизация ирригационных систем, развитие горнодобывающей отрасли, финансирование частного сектора, продвижение проектов государственно-частного партнерства в сферах образования и инфраструктуры.
Также выражена поддержка реализации крупных региональных инфраструктурных проектов.