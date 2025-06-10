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Шавкат Мирзиёев принял президента Нового банка развития БРИКС — подробности

Лидер Узбекистана определил приоритеты партнерства с Новым банком развития.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф, которая находится в республике для участия в мероприятиях Ташкентского международного инвестиционного форума. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В фокусе внимания находились вопросы развития практического сотрудничества с этим многосторонним финансовым институтом.

Стороны отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых на полях саммита БРИКС в октябре прошлого года.

«Так, Советом управляющих Банка дано принципиальное согласие на присоединение Узбекистана к странам-участницам Нового банка развития. Сформирована программа первоочередных совместных проектов на сумму 5 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Мирзиёев подчеркнул важность скорейшей подготовки и реализации проектов в таких приоритетных направлениях, как модернизация ирригационных систем, развитие горнодобывающей отрасли, финансирование частного сектора, продвижение проектов государственно-частного партнерства в сферах образования и инфраструктуры.

Также выражена поддержка реализации крупных региональных инфраструктурных проектов.