Япония снова купила российскую нефть благодаря поблажке от США

Фирма Taiyo Oil импортировала в Японию 600 баррелей произведенной в России нефти впервые за последние 2 года. Подробности приводит информагентство Bloomberg.
Как указали представители компании, приобретение «черного золото» действительно произошло по прямому распоряжению Правительства страны. В Японию был импортирован получаемый на Сахалине сорт нефти Sakhalin Blend.
В Bloomberg отметили, что, несмотря на поддерживаемую японскими властями политику антироссийских экономических рестрикций, Соединенные Штаты и Евросоюз официально разрешают стране приобретать топливо, которое добывается на станциях в этом конкретном регионе РФ. Основаниями для подобного исключения являются высокая зависимость Японии от углеводородов, а также ее участие в их разработке на территории Сахалинской области.
Давление на российских производителей и поставщиков уже продолжительное время является важным фактором на мировом рынке нефти. Ранее в своем авторском материале обозреватель «МК» спрогнозировал, как новая «ручная» политика объединения ОПЕК+ изменит цены на «черное золото» в течение ближайших 3 месяцев.