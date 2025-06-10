Япония снова купила российскую нефть благодаря поблажке от США

В Bloomberg отметили, что, несмотря на поддерживаемую японскими властями политику антироссийских экономических рестрикций, Соединенные Штаты и Евросоюз официально разрешают стране приобретать топливо, которое добывается на станциях в этом конкретном регионе РФ. Основаниями для подобного исключения являются высокая зависимость Японии от углеводородов, а также ее участие в их разработке на территории Сахалинской области.