Госдума может признать логотип Renault фашистской символикой

«Предлагаю, в случае начала производства беспилотников на Украине, приравняв логотип Renault к запрещённой фашистской символике, что станет своего рода блоком для автоконцерна на работу в России», — сказал парламентарий.
Ранее стало известно, что французский концерн Renault планирует заняться производством беспилотников на украинской территории. В Госдуме сообщили, если компания откроет завод по производству беспилотников на Украине, Россия получит право нанести удар по этому объекту. Такое предприятие станет законной целью для удара.