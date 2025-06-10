Не округом единым

Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя получат право самостоятельно решать, куда расселять жильцов домов, включенных в программу комплексного развития территорий (КРТ). Такая поправка внесена в законопроект о КРТ, который сегодня, 10 июня, во втором чтении рассмотрит Государственная дума. При этом в конце мая поправка звучала иначе: предполагалось, что в городах федерального значения жители снесенных домов будут переселены в пределах того же муниципалитета или граничащего с ним. Теперь же Госдума вернулась к тому, что изначально предлагал Петербург. Впрочем, такие изменения могут внести еще большую неопределенность в волнующую граждан тему расселения.