В Социальном фонде Красноярского края подтвердили задержание управляющей

В Отделении Социального фонда по Красноярскому краю подтвердили информацию о задержании управляющей и ее подчиненной.
В Социальном фонде по Красноярскому корреспонденту krsk.aif.ru подтвердили информацию о задержании управляющей Отделением Елены Лапко и одной из ее подчиненных.
«Отделение СФР по Красноярскому краю оказывает всестороннее содействие следствию», — прокомментировали krsk.aif.ru в региональном Социальном фонде.
Напомним, что 9 июня в СМИ появилась информация о задержании Елены Лапко и одной из ее подчиненных. Руководителя Отделения Соцфондом по Красноярскому краю подозревают в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и растрате. А подчиненная подозревается в превышении должностных полномочий.
Как отмечали СМИ, управляющая фиктивно трудоустроила знакомую, а также начисляла выплаты и пособия лицам, у которых не было прав на их получение.
Официальных комментариев следственных органов по задержанию на данный момент не было.
Ранее сообщалось о том, что задержанного по обвинению в получении взятки в размере более 180 млн рублей мэра Красноярска Владислава Логинова этапировали в Москву для избрания меры пресечения.