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В Социальном фонде Красноярского края подтвердили задержание управляющей

Как отметили в СФР по Красноярскому краю, следователям оказывается все необходимое содействие.

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Источник: Социальный фонд России

В Отделении Социального фонда по Красноярскому краю подтвердили информацию о задержании управляющей и ее подчиненной.

В Социальном фонде по Красноярскому корреспонденту krsk.aif.ru подтвердили информацию о задержании управляющей Отделением Елены Лапко и одной из ее подчиненных.

«Отделение СФР по Красноярскому краю оказывает всестороннее содействие следствию», — прокомментировали krsk.aif.ru в региональном Социальном фонде.

Напомним, что 9 июня в СМИ появилась информация о задержании Елены Лапко и одной из ее подчиненных. Руководителя Отделения Соцфондом по Красноярскому краю подозревают в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и растрате. А подчиненная подозревается в превышении должностных полномочий.

Как отмечали СМИ, управляющая фиктивно трудоустроила знакомую, а также начисляла выплаты и пособия лицам, у которых не было прав на их получение.

Официальных комментариев следственных органов по задержанию на данный момент не было.

Ранее сообщалось о том, что задержанного по обвинению в получении взятки в размере более 180 млн рублей мэра Красноярска Владислава Логинова этапировали в Москву для избрания меры пресечения.