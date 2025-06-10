В Социальном фонде Красноярского края подтвердили задержание управляющей

Напомним, что 9 июня в СМИ появилась информация о задержании Елены Лапко и одной из ее подчиненных. Руководителя Отделения Соцфондом по Красноярскому краю подозревают в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и растрате. А подчиненная подозревается в превышении должностных полномочий.