Украину и Польшу вновь разделила историческая память о Волынской трагедии

Волынская резня — массовые убийства осуществлённые Украинской повстанческой армией* и Организацией украинских националистов* в отношении польского гражданского населения, а также представителей других этнических групп, проживавших на территории Западной Украины, особенно в Волынском регионе. Эти события начались в марте 1943 года.