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Онлайн-казино должны перестроиться под новые требования до 1 июля

Официально опубликован полный текст президентского указа о новых правилах для игорного бизнеса в Беларуси.

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Компании, которые содержат онлайн-казино, должны будут перестроиться под новые правила к 1 июля 2027 года, следует из официально опубликованного указа.

«Юридические лица Республики Беларусь, осуществляющие деятельность по содержанию виртуального игорного заведения,… обеспечивают наличие по месту своего нахождения протокола испытаний… не позднее 1 июля 2027 года», — сказано в документе.

Если такого протокола испытаний не будет после названной даты, то онлайн-казино считается нелегальным (имеется ввиду протокол на соответствие требованиям, которые определит правительство).

Ранее сообщалось, что новый указ также меняет механизм идентификации участников азартных игр. Они смогут регистрироваться онлайн-казино только при личном посещении реального игорного заведения или через видеосеанс в Интернете. Можно будет иметь только один игровой аккаунт. Будет также запрещено участвовать в азартной игре по указанию третьих лиц.

Увеличивается и срок хранения записей камер видеонаблюдения в игорных заведениях: с 30 до 60 суток.

Еще одно новшество состоит в том, что казино не смогут предоставлять клиентам электронные карты, деньги и иные средства расчета, если у игроков нет нужной суммы.