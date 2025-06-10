Онлайн-казино должны перестроиться под новые требования до 1 июля

Ранее сообщалось, что новый указ также меняет механизм идентификации участников азартных игр. Они смогут регистрироваться онлайн-казино только при личном посещении реального игорного заведения или через видеосеанс в Интернете. Можно будет иметь только один игровой аккаунт. Будет также запрещено участвовать в азартной игре по указанию третьих лиц.