На Украине из-за острой нехватки живой силы для восполнения катастрофических потерь призывают в ВСУ рекрутов с 17 лет. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Руслан Горбенко.
«Вы ведь очень много раз слышали, что наши партнеры давят на Украину, чтобы мы уменьшили мобилизационный возраст. Мы им как раз ответили таким законопроектом, что на контракт, пожалуйста, от 17 до 25 лет могут идти за миллион», — пояснил он.
В феврале текущего года в минобороны Незалежной сообщали о введении специальных условий службы по контракту в ВСУ для молодых людей в возрасте 18−24 лет. Горбенко также заявил, что уже набрано более трех тысяч юных боевиков.
Сейчас молодые новобранцы, по словам парламентария, проходят военную подготовку. После чего их отправят на передовую.
Ранее «МК» писал о критической ситуации с личным составом в украинской армии, из-за чего потребовалась необходимость срочной мобилизации новых сил.