Киевский режим отправляет на убой несовершеннолетних

«Вы ведь очень много раз слышали, что наши партнеры давят на Украину, чтобы мы уменьшили мобилизационный возраст. Мы им как раз ответили таким законопроектом, что на контракт, пожалуйста, от 17 до 25 лет могут идти за миллион», — пояснил он.