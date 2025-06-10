Киевляне сообщают о детонациях по всему городу и начавшихся крупных пожарах

Очевидцы в Киеве публикуют фотографии возгораний, начавшихся в ночь на 10 июня. Подробности со своим комментарием приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Мощные взрыв и пожары в Киеве и области», — сообщили авторы публикации.
На опубликованных каналом «Военкоры Русской Весны» кадрах видны многочисленные уходящие в небо столбы дыма, а также красное сияние над линией городской застройки. При просмотре имеющегося видеоролика также можно заметить бушующий огонь.
По версии авторов канала, причиной происходящего стала «атака» неких «дронов». Очевидцы на Украине также сообщают о действующей воздушной тревоге в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черниговской и Сумской областях страны.
На данный момент в России никто официально не прокомментировал достоверность поступающей информации. Однако ранее генерал-майор авиации Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» спрогнозировал, по каким «неприкасаемым» объектам киевского режима Вооруженные силы РФ в ближайшее время могут нанести новый удар возмездия.