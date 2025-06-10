Киевляне сообщают о детонациях по всему городу и начавшихся крупных пожарах

На данный момент в России никто официально не прокомментировал достоверность поступающей информации. Однако ранее генерал-майор авиации Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» спрогнозировал, по каким «неприкасаемым» объектам киевского режима Вооруженные силы РФ в ближайшее время могут нанести новый удар возмездия.