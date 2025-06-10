В Башкирии для работодателей меняются правила начисления премий.

С 1 сентября в Башкирии вступают новые правила премирования сотрудников. Нововведения разъяснили в гострудинспекции.
Так, теперь при установлении систем премирования работодателей обяжут детализировать все нюансы: виды и размеры денежных поощрений, сроки, основания и условия их выплаты, в том числе с учётом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия дисциплинарного взыскания.
В новых правилах уточняется, что, если оно было применено к сотруднику, работодатель вправе снизить размер премии только за тот период, в котором он получил замечание или выговор, и не более чем на 20%.