В Свердловской области назначили дату досрочных выборов губернатора

«Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, — уточнили в свердловском избиркоме. — Выдвижение кандидатов начнется в день, следующий за днем опубликования постановления о назначении выборов». В десятидневный срок со дня опубликования постановления избирательная комиссия может принять решение о проведении голосования на предстоящих выборах в течение нескольких дней подряд.