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В Свердловской области назначили дату досрочных выборов губернатора

За нового главу региона уральцы будут голосовать 14 сентября.

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В Свердловской области назначены досрочные выборы губернатора. Они пройдут в единый день голосования, 14 сентября 2025 года. Соответствующее постановление 10 июня приняли депутаты регионального ЗакСО.

«Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, — уточнили в свердловском избиркоме. — Выдвижение кандидатов начнется в день, следующий за днем опубликования постановления о назначении выборов». В десятидневный срок со дня опубликования постановления избирательная комиссия может принять решение о проведении голосования на предстоящих выборах в течение нескольких дней подряд.