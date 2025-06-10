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Снова рыжие МАЗы: Беспрозванных обсудил в Минске закупку белорусских трамваев, троллейбусов и автобусов для Калининграда

Губернатор посетил предприятия.

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Источник: РИА "Новости"

Калининградская область планирует увеличить закупки автобусов, троллейбусов, трамваев и тракторов белорусского производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, комментируя итоги визита губернатора Алексея Беспрозванных на «Минский автомобильный завод» и предприятие «Белкоммунмаш» в понедельник, 9 июня.

Глава региона ознакомился с производственными мощностями заводов и модельным рядом техники. Беспрозванных обсудил с руководителями предприятий возможные закупки их продукции в рамках подготовки к празднованию 80-летия со дня образования региона.

«Мы готовим к запуску программу модернизации и обновления транспорта в Калининградской области, часть троллейбусов уже обновили. Поэтому образцы техники, которые мы сегодня увидели, достаточно интересны», — отметил губернатор.

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что в регионе также планируется увеличить парк белорусских тракторов «по мере расширения мелиоративных работ».

«БКМ Холдинг» («Белкоммунмаш») является ведущим производителем наземного городского электрического транспорта в странах СНГ: троллейбусов, трамваев, электробусов, грузовых электромобилей и зарядных станций.

«Минский автомобильный завод» специализируется на выпуске большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники.

Белорусские МАЗы, купленные в 2015—2016 годах для «Калининград-ГорТранса», уже давно выработали свой ресурс.