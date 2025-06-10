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Хабаровчанин получил срок за сотрудничество со спецслужбами Украины

В Хабаровске огласили приговор по уголовному делу о сотрудничестве жителя краевого центра на конфиденциальной основе с иностранным государством.

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Источник: AP 2024

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, 36-летнего горожанина признали виновным по статье 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством в целях оказания им содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации).

Доказано, что прошлой весной подсудимый установил контакт с сотрудниками спецслужб Украины. Ему дали задание собрать и передать сведения о военных объектах на территории Хабаровска. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

Хабаровский краевой суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.