Хабаровчанин получил срок за сотрудничество со спецслужбами Украины

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, 36-летнего горожанина признали виновным по статье 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством в целях оказания им содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации).
Доказано, что прошлой весной подсудимый установил контакт с сотрудниками спецслужб Украины. Ему дали задание собрать и передать сведения о военных объектах на территории Хабаровска. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.
Хабаровский краевой суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.