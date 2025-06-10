Губернатор Демешин объявил о проекте модернизации клубов и ДК в Хабаровском крае

— С этого года эта сфера входит в новый нацпроект «Семья», старт которому дал президент России, — сказал Дмитрий Демешин. — Наша краевая программа дополнит его и позволит отремонтировать больше домов культуры и клубов. Ежегодное финансирование из краевого бюджета — 150 млн рублей. В Хабаровском крае не должно быть окраин, особенно это касается учреждений культуры на удалённых территориях. Они там важнее даже, чем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Почему? Потому что там людям больше некуда пойти. И, конечно, нам очень важно, чтобы у жителей края были достойные условия и для работы, и для духовного развития.