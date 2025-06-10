Губернатор Демешин объявил о проекте модернизации клубов и ДК в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о запуске программы модернизации учреждений культуры с ежегодным финансированием в 150 миллионов рублей из регионального бюджета. Он подчеркнул, что ключевой проблемой отрасли является физический и моральный износ зданий, требующих обновления для соответствия современным стандартам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— С этого года эта сфера входит в новый нацпроект «Семья», старт которому дал президент России, — сказал Дмитрий Демешин. — Наша краевая программа дополнит его и позволит отремонтировать больше домов культуры и клубов. Ежегодное финансирование из краевого бюджета — 150 млн рублей. В Хабаровском крае не должно быть окраин, особенно это касается учреждений культуры на удалённых территориях. Они там важнее даже, чем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Почему? Потому что там людям больше некуда пойти. И, конечно, нам очень важно, чтобы у жителей края были достойные условия и для работы, и для духовного развития.
Дмитрий Демешин дал указание министру культуры региона разработать нормативно-правовые акты для новой программы. В проекте особое внимание будет уделено учреждениям в отдалённых районах. В качестве примера губернатор привёл школу в селе Нижняя Эконь Комсомольского района. Здесь учителя создали музей, который не уступает по уровню краевым учреждениям.
Перед Министерством туризма региона поставлена другая стоит задача: включить культурные объекты районов в региональные туристические маршруты и продемонстрировать их возможности в визит-центре «Амурский утёс» и в центре досуга.
Реализация специальной программы по обновлению Домов культуры даст возможность объединить средства из бюджетов разных уровней и провести работы даже в самых труднодоступных и отдалённых от краевой столицы муниципалитетах.