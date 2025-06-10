В Раде заявили, что контракт с ВСУ возможно подписать с 17 лет. Военная операция, день 1203-й

08:05 ⚡️В Минобороны сообщили, что с 21:50 9 июня по 05:50 10 июня средства ПВО ликвидировали 102 украинских беспилотника: 46 над Брянской областью, 20 над Белгородской, по девять над Воронежской областью и Крымом, по четыре над Калужской областью и Татарстаном, три над Московским регионом, по два над Ленинградской, Орловской и Курской областями, один над Смоленской областью.