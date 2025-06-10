Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде заявили, что контракт с ВСУ возможно подписать с 17 лет. Военная операция, день 1203-й

За ночь средства ПВО сбили 102 украинских БПЛА над 11 российскими регионами. «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Киеве, Одессе, в столице Украины сильный пожар. В некоторых районах Ленобласти отключили мобильную связь, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Контракт с ВСУ могут подписать украинцы с 17 до 25 лет, заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

09:19 Сибига заявил о «сильнейших атаках» ВС РФ по Киеву и Одессе и призвал прямо сейчас ввести «разрушительные санкции» против Москвы:

«Россия отвергает любые значимые мирные усилия и должна столкнуться с новыми, разрушительными санкциями. Уже сейчас. Больше нет времени ждать. Энергетика, включая более низкий предел цен на нефть, банковское дело и вторичные санкции являются одними из самых чувствительных сфер».

09:09 Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить поставки оружия Украине, однако вряд ли перестанет передавать Киеву разведданные, пишет Foreign Policy.

08:50 Российские войска взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград, ограничив при этом логистику ВСУ в городе — ТАСС.

08:44 Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите НАТО, но для этого должны быть приняты конкретные решения по поддержке Киева, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. Он добавил, что ни у одной третьей страны, в том числе России, нет права вето по членству Украины в НАТО.

08:29 В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

08:23 Около 07:00 средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник над Ленобластью — МО.

08:21 ❗️Контракт с ВСУ могут подписать украинцы с 17 до 25 лет, заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко, хотя еще вчера украинское минобороны говорило о наборе только с 18 лет.

08:17 В Ленобласти объявили воздушную опасность, в связи с чем в некоторых районах ограничили работу мобильной связи и интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

08:13 «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Киеве, Одессе, в столице Украины сильный пожар.

08:05 ⚡️В Минобороны сообщили, что с 21:50 9 июня по 05:50 10 июня средства ПВО ликвидировали 102 украинских беспилотника: 46 над Брянской областью, 20 над Белгородской, по девять над Воронежской областью и Крымом, по четыре над Калужской областью и Татарстаном, три над Московским регионом, по два над Ленинградской, Орловской и Курской областями, один над Смоленской областью.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1203-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.