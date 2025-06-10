Александр Скрябин поручил направить все усилия на восстановление горячего водоснабжения в домах ростовчан

По данным Департамента ЖКХ и энергетики, после завершения второго этапа гидравлических испытаний горячая вода вернулась не во все дома, где ее отключали на время профилактических работ. Теплоснабжающие организации продолжают устранять дефекты на сетях, которые образовались после запуска системы.