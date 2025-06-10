Александр Скрябин поручил направить все усилия на восстановление горячего водоснабжения в домах ростовчан

По данным Департамента ЖКХ и энергетики, после завершения второго этапа гидравлических испытаний горячая вода вернулась не во все дома, где ее отключали на время профилактических работ. Теплоснабжающие организации продолжают устранять дефекты на сетях, которые образовались после запуска системы.
— Повестку оперативных планерных совещаний формирую на основе наиболее волнующих вас тем. Вижу комментарии по поводу длительного отсутствия горячей воды после второго этапа гидравлических испытаний в Советском и Железнодорожном районах. Восстановление горячего водоснабжения в кратчайшие сроки — задача сейчас для города № 1, — подчеркнул Александр Скрябин.
Александр Скрябин поручил главам районов взять на контроль все адреса, где есть отключения, проработать с ресурсниками вопрос увеличения количества аварийных бригад, постоянно находиться на связи с жителями и информировать их о ходе работ.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.