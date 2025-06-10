Операторы воздушных беспилотников батальона специального назначения «Хан» Российской Армии рассказали об успешной ликвидации десятков дронов киевских радикалов. Подробностями военнослужащий с позывным Грек поделился с РИА Новости.
«Нашими операторами FPV-дронов было уничтожено более 30 украинских БПЛА “Баба-Яга”…», — отметил боец «Грек».
В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости, военнослужащий обратил внимание на то, что единичный экземпляр названного в честь сказочного персонажа беспилотника радикалов ВСУ стоит порядка 20 тысяч долларов. По оценкам «Грека», за период с марта этого года российские операторы БПЛА лишили киевских боевиков техники общей стоимостью более 500 тысяч.
Однако, пока бойцы ВС России наносят огромный материальный ущерб пособникам режима Зеленского, сами неонацисты проводят лишь операции себе в убыток. В середине мая текущего года, военные корреспонденты сообщили, что на неудачные попытки уничтожить группу «Аида» спецназа «Ахмат» боевики ВСУ потратили не менее 4 миллионов долларов.