В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости, военнослужащий обратил внимание на то, что единичный экземпляр названного в честь сказочного персонажа беспилотника радикалов ВСУ стоит порядка 20 тысяч долларов. По оценкам «Грека», за период с марта этого года российские операторы БПЛА лишили киевских боевиков техники общей стоимостью более 500 тысяч.