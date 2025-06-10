Конкурс на пост председателя Самарского областного суда стартовал 9 июня

Самарский областной суд занят поиском нового председателя. Об этом говорится на сайте ВККС РФ.
Заявки на конкурс желающие могут подать до 11 июля 2025 года. Далее заявиться будет нельзя.
Прошлый председатель — Вадим Кудинов — занимал свое кресло 6 лет.
Срок полномочий Кудинова истек в апреле этого года. Он принял решение участвовать в новом конкурсе еще в 2024 году. Пока что врио председателя является Александр Шилов.
Ранее мы писали о том, что экс-замминистра транспорта региона был оправдан в Октябрьском районном суде.
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