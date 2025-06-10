Помощник мэра Челнов перешел на новую должность — на автогигант «КАМАЗ»

«Наш коллега Илья Сергеевич Зуев переходит на другую работу, — отметил мэр. — Долгие годы он трудился вместе с нами на различных должностях в органах муниципальной власти. Мы знакомы более десяти лет, и я хорошо знаю, как он выполняет поставленные задачи».
По словам Магдеева, Зуев проявил себя на всех участках, где трудился: в числе прочего он возглавлял одно из городских подразделений правоохранительных органов, занимался борьбой с незаконным оборотом наркотиков, работал на муниципальном предприятии «Геополис», а также занимал пост первого заместителя руководителя исполкома.
«Илья Сергеевич всегда отличался трудолюбием, исполнительностью, лучшими человеческими качествами, которые должны быть присущи государственному и муниципальному служащему», — подчеркнул Магдеев.
По приглашению генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина Зуев приступает к работе в аппарате компании.
«Это большое доверие со стороны главы предприятия и коллектива. Напомню, КАМАЗ — крупнейшее акционерное общество России, стратегическое предприятие и национальный бренд. КАМАЗ — это имя, которое знают и в Африке, и на ралли “Дакар”, и, что особенно важно сегодня, в условиях специальной военной операции. Это не только военная техника, но и гражданская продукция, прежде всего транспорт. Работать на КАМАЗе — это большая честь», — заметил мэр.
В завершение Наиль Магдеев пожелал Илье Зуеву здоровья, терпения и безграничной выдержки.