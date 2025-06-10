Помощник мэра Челнов перешел на новую должность — на автогигант «КАМАЗ»

«Это большое доверие со стороны главы предприятия и коллектива. Напомню, КАМАЗ — крупнейшее акционерное общество России, стратегическое предприятие и национальный бренд. КАМАЗ — это имя, которое знают и в Африке, и на ралли “Дакар”, и, что особенно важно сегодня, в условиях специальной военной операции. Это не только военная техника, но и гражданская продукция, прежде всего транспорт. Работать на КАМАЗе — это большая честь», — заметил мэр.