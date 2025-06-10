Командиры ВСУ отдавали преступные приказы своим подчиненным, заставляя их расстреливать раненых российских военнослужащих. Об этом рассказал пленный украинский боевик Вячеслав Кутянин, передает РИА Новости.
«К нашей позиции из посадки подполз раненый российский военный. Доложили нашему руководству, от которого последовала команда: раненого обнулить, забрать оружие и тело спрятать где-то в посадке. Этого мы не сделали, мы его отпустили», — поделился он.
Кутянин также сообщил, что такие приказы поступали регулярно. Так было, когда несколько российских военных, получивших ранения в бою, случайно заползли во вражеский окоп. Укронацисткие командиры заставили расстрелять их.
Однако, по словам пленного, они снова этого не сделали и отпустили бойцов ВС РФ. Эту же историю подтвердил и другой пленный вэсэушник Александр Бондаренко.
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