Экс-министр обороны Молдавии подверг критике запрет российских СМИ

Он считает неправильным лишать людей возможности слушать радио или смотреть телевидение других стран. «Потому что и в конституции прописано право на свободу слова, на доступ к информации, и это включает возможность получать информацию из разных источников. Часто в таких случаях говорят, что тот или иной канал что-то нарушает. Если средство массовой информации действительно пропагандирует насилие или ненависть, то должны быть конкретные доказательства. Я таких доказательств не видел. Поэтому я отрицательно отношусь к запрету на вещание любых СМИ», — подчеркнул Гайчук, отметив, что всегда придерживался позиции: нужно слушать и смотреть разные точки зрения, сравнив которые, можно самостоятельно сформировать свое мнение.