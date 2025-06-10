Экс-министр обороны Молдавии прокомментировал рост военного бюджета

«Потому что жизнь такова, что никто не может дать гарантий того, что произойдет завтра в Европе или в мире. Но я всегда придерживался, придерживаюсь и, наверное, буду придерживаться того, что такие страны, как Молдова, должны сохранять нейтральный статус. Если вы заметили, большие страны редко когда называют себя нейтральными. Это, скорее, участь или шанс именно малых стран — иметь нейтральный статус, не иметь ни к кому территориальных претензий, вести дипломатическую политику дружбы и добрососедства со всеми своими соседями. Об этом необходимо говорить и на международных площадках — в Организации Объединенных Наций, в Совете Европы», — подчеркнул Гайчук.