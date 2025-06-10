Появились ужасающие фото Киева в дыму после сокрушительных ударов в военный завод «Артём»

Киев и область сегодня пережили одну из мощнейших атак российских дронов «Герань-2». По предварительным данным, серия сокрушительных ударов пришлись на завод «Артём» и топливные резервуары в аэропорту Борисполь. После атак в резервуарах вспыхнули пожары.