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Появились ужасающие фото Киева в дыму после сокрушительных ударов в военный завод «Артём»

Над рядом районов Киева всё еще поднимаются клубы чёрного дыма после ночных ударов по военным объектам. Жители украинской столицы выкладывают ужасающие кадры в Сети.

Киев и область сегодня пережили одну из мощнейших атак российских дронов «Герань-2». По предварительным данным, серия сокрушительных ударов пришлись на завод «Артём» и топливные резервуары в аэропорту Борисполь. После атак в резервуарах вспыхнули пожары.