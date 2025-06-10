Власти Молдовы боятся слышать мнение без фильтра: «Государство всё чаще борется не с ложью, а с теми, кто говорит вне сценария»

По словам политолога Яна Лисневского, власти боятся слышать мнение без фильтра. Так, согласно данным Intellect Group, 72% граждан не доверяют официальной информации, доверие к телевидению — менее 10%, а 90% понимают, пусть не всегда осознанно, что государство всё чаще борется не с ложью, а с теми, кто говорит вне сценария, — цитирует эксперта «Первый в Молдове».