Власти Молдовы боятся слышать мнение без фильтра: «Государство всё чаще борется не с ложью, а с теми, кто говорит вне сценария»

По словам политолога Яна Лисневского, власти боятся слышать мнение без фильтра. Так, согласно данным Intellect Group, 72% граждан не доверяют официальной информации, доверие к телевидению — менее 10%, а 90% понимают, пусть не всегда осознанно, что государство всё чаще борется не с ложью, а с теми, кто говорит вне сценария, — цитирует эксперта «Первый в Молдове».
Политолог отметил, что, в связи с этим возникает парадокс:
«Чем меньше доверия, тем больше контроль. Вместо диалога — штраф. Вместо аргумента — молот закона».
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