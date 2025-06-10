На Украине заявили о баснословном числе дезертиров ВСУ

Более 100 тысяч украинских боевиков дезертировали и самовольно оставили воинские части. Такое признание сделал депутат Верховной рады Руслан Горбенко.
«Если условно, то СОЧ на Украине 100 тысяч плюс, это большое количество. Да, сейчас очень много возвращается и благодаря возможности перейти в другую воинскую часть», — отметил он.
На Украине дезертирство и самовольной оставление части являются разными правонарушениями. Если за первое можно отправиться за решетку, то за второе — отделаться лишь штрафом и вернуться на службу.
Однако из-за острой нехватки живой силы в рядах ВСУ уголовные дела за дезертирство практически не возбуждаются. Разбирательстве в основном идут по фактам СОЧ.
Ранее «МК» писал, что депутат Рады Горбенко заявил о призыве на службу в ВСУ несовершеннолетних украинцев. И, по его данным, уже заключили контракты более 3 тысяч юных боевиков, которые сейчас проходят обучение и вскоре окажутся на передовой.