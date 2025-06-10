На Украине заявили о баснословном числе дезертиров ВСУ

Ранее «МК» писал, что депутат Рады Горбенко заявил о призыве на службу в ВСУ несовершеннолетних украинцев. И, по его данным, уже заключили контракты более 3 тысяч юных боевиков, которые сейчас проходят обучение и вскоре окажутся на передовой.