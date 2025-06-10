Командир танкового батальона группировки войск «Восток» Российской Армии рассказал о новой тактике маскировки боевых машин. Подробностями военнослужащий с позывным Алтай поделился с ТАСС.
«…Вполне успешно работаем. До противника буквально 7 километров от позиции», — привели в ТАСС слова бойца «Алтая».
Он отметил, что все военнослужащие продолжают совершенствовать свои навыки. Новым оригинальным решением стало полное зарывание в землю собственных танков — эта практика позволяет «оказаться под носом» у киевских радикалов в нужный момент.
Офицер с позывным Алтай добавил, что танкисты играют важную роль в огневой поддержке товарищей из пехотных подразделений, а также в уничтожении укрепленных позиций боевиков ВСУ.
Эту же тему ранее поднимал обозреватель «МК». В своем авторском материале он подробно рассказал об очередном успешно выполненном задании экипажа Т-80 группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении.