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Танкисты «Востока» нашли оригинальный способ «оказаться под носом» у ВСУ

Командир танкового батальона группировки войск «Восток» Российской Армии рассказал о новой тактике маскировки боевых машин.

Командир танкового батальона группировки войск «Восток» Российской Армии рассказал о новой тактике маскировки боевых машин. Подробностями военнослужащий с позывным Алтай поделился с ТАСС.

«…Вполне успешно работаем. До противника буквально 7 километров от позиции», — привели в ТАСС слова бойца «Алтая».

Он отметил, что все военнослужащие продолжают совершенствовать свои навыки. Новым оригинальным решением стало полное зарывание в землю собственных танков — эта практика позволяет «оказаться под носом» у киевских радикалов в нужный момент.

Офицер с позывным Алтай добавил, что танкисты играют важную роль в огневой поддержке товарищей из пехотных подразделений, а также в уничтожении укрепленных позиций боевиков ВСУ.

Эту же тему ранее поднимал обозреватель «МК». В своем авторском материале он подробно рассказал об очередном успешно выполненном задании экипажа Т-80 группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении.