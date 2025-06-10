Путин примет участие в пленарной сессии ПМЭФ-2025

Напомним, ПМЭФ-2025 пройдет 18−21 июня. Пленарное заседание, как ожидается, состоится 20 июня. Главной темой форума в этом году объявили вопрос ценностей как основа роста в мире. Отмечается, что мероприятие является одной из основных мировых площадок по формированию глобальной повестки дня.