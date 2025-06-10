Путин примет участие в пленарной сессии ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин по традиции примет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня. Глава государства выступит на мероприятии и примет участие в дискуссии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин будет на ПМЭФ, конечно же. Будет традиционное выступление, будет традиционное участие в панельной дискуссии», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Напомним, ПМЭФ-2025 пройдет 18−21 июня. Пленарное заседание, как ожидается, состоится 20 июня. Главной темой форума в этом году объявили вопрос ценностей как основа роста в мире. Отмечается, что мероприятие является одной из основных мировых площадок по формированию глобальной повестки дня.