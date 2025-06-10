Сегодня, 10 июня 2025 года, опубликовано постановление о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания.
Напомним, документ был принят южноуральским парламентом 5 июня.
Выборы пройдут в Единый день голосования — 14 сентября.
В Челябинской области официально стартовала предвыборная кампания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, 10 июня 2025 года, опубликовано постановление о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания.
Напомним, документ был принят южноуральским парламентом 5 июня.
Выборы пройдут в Единый день голосования — 14 сентября.