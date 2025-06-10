Стало известно об ограничении логистики ВСУ в Красноармейске

ВС РФ в результате успешных боевых действий взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград и значительно ограничили логистику ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Трасса Красноармейск — Павлоград под огневым контролем», — поделился подробностями собеседник агентства. По его информации, вражеская логистика нарушается.
Отмечается, что при использовании альтернативных маршрутов для снабжения группировки вооруженных сил Украины противник будет вынужден преодолевать значительно большие расстояния.