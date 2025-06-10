Для обуздания мигрантских бунтов в Лос-Анджелес отправлены сотни морских пехотинцев

Пентагон направляет 700 морских пехотинцев США в Лос-Анджелес на фоне протестов против действий иммиграционной службы. Батальон морских пехотинцев, проходящих срочную службу, отправлен в Лос-Анджелес «временно», но Трамп, как сообщается, не собирается применять Закон о восстании.
В понедельник американские военные подтвердили, что сотни морских пехотинцев США, проходящих срочную службу, будут размещены в Лос-Анджелесе, выполняя угрозу Дональда Трампа направить в город дополнительные войска для подавления протестов против правительственных иммиграционных рейдов и депортаций, пишет The Guardian.
В своем заявлении Северное командование США объявило, что батальон из 700 морских пехотинцев был задействован для работы с примерно 2100 военнослужащими национальной гвардии, мобилизованными администрацией Трампа в Лос-Анджелесе, чтобы помочь защитить федеральную собственность и персонал, включая федеральных иммиграционных агентов.
Морская пехота переезжает со своей базы в Твентинайн-Палмс в южной Калифорнии в район Лос-Анджелеса. Этот шаг может привести к резкой эскалации напряженности в городе, который находится на грани срыва после четырехдневных протестов против иммиграционных мер администрации. По состоянию на вторую половину дня понедельника дневные демонстрации оставались в основном мирными, утверждает The Guardian.
Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил информационному агентству Reuters, что нет никаких ожиданий, что Трамп, по крайней мере, на данный момент, собирается применить Закон о восстании, как предполагали некоторые критики. Но этот источник добавил, что ситуация «изменчива» и может измениться.
Пресс-служба губернатора Гэвина Ньюсома назвала привлечение морских пехотинцев «совершенно необоснованным, неуместным и беспрецедентным».
«Трамп еще больше обостряет эту ситуацию, направляя на действительную службу морских пехотинцев, “лучших из лучших”, против их собственных соотечественников в американском городе, — утверждают в офисе калифорнийского губернатора. — Это совершенно не нужно и только еще больше накаляет ситуацию».
В заявлении начальника полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла говорится, что департамент не получал «никакого официального уведомления» об активизации морских пехотинцев, и что «прибытие федеральных вооруженных сил в Лос-Анджелес при отсутствии четкой координации представляет собой серьезную материально-техническую и оперативную проблему для тех из нас, кто отвечает за охрану этого города».
Старший корреспондент ABC News по национальной политике Энн Флаэрти утверждает, что войскам будет «поручена вспомогательная роль, они будут помогать только правоохранительным органам», в то время как агентство Reuters процитировало слова источника о том, что они будут «защищать федеральную собственность и объекты».
В Твентинайн-Палмс находится учебное командование наземных сил морской пехоты США и Центр наземных боевых действий морской пехоты. Два представителя Министерства обороны подтвердили NBC News число в 700 человек.
В субботу Трамп отправил 2000 военнослужащих национальной гвардии в Лос-Анджелес, где уже три дня продолжаются протесты из-за рейдов агентства иммиграционной и таможенной службы (Ice), напоминает The Guardian.
Позже в тот же день министр обороны Пит Хегсет заявил в социальной сети, что морские пехотинцы из Кэмп-Пендлтона, расположенного примерно в 100 милях к югу от Лос-Анджелеса, находятся в состоянии «повышенной готовности» и готовы к мобилизации.
В понедельник, на фоне разногласий с Ньюсомом по поводу законности такого шага, Трамп заявил, что без колебаний направит больше войск.
«Если бы я не вмешался, если бы мы не привлекли охрану — а мы бы привлекли еще больше, если бы нам это было нужно, потому что мы должны быть уверены, что там будет закон и порядок, — произошла бы катастрофа… Они были ошеломлены, вы видели, что происходило», — заявил президент США на круглом столе в Белом доме, посвященном инвестициям в бизнес.
«Людям в Лос-Анджелесе и Калифорнии повезло, что мы сделали то, что сделали. Мы приехали как раз вовремя. Ситуация все еще немного накаляется, но не очень сильно», — констатировал Трамп.
Ньюсом, тем временем, назвал развертывание войск национальной гвардии Трампом в ответ на в основном мирные протесты «безошибочным шагом к авторитаризму», а также «незаконным и аморальным».
«Каждый губернатор, красный или синий, должен отвергнуть это возмутительное превышение полномочий, — подчеркнул либеральный губернатор в своем заявлении. — Это выходит за рамки некомпетентности. Он намеренно сеет хаос, терроризирует сообщества и ставит под угрозу принципы нашей великой демократии».
Роб Бонта, генеральный прокурор Калифорнии, объявил в понедельник, что штат подаст иск против администрации Трампа за «незаконное» использование федеральными властями национальной гвардии штата и развертывание ее войск для подавления протестов.
Позже, на встрече в Белом доме в понедельник, Трамп настаивал на том, что он еще не принял решения об отправке морских пехотинцев. «Посмотрим, что произойдет, — сказал он, когда его прямо спросили, сделает ли он это. — Я думаю, у нас все под контролем. Я думаю, что это была бы очень плохая ситуация, если бы она развивалась в неправильном направлении — сейчас она развивается в правильном направлении».
Некоторые ветераны раскритиковали решение Трампа о размещении войск национальной гвардии, предупредив, что он рискует превратить традиционно нейтральные вооруженные силы США в политическую силу.
«Это политизация вооруженных сил, — сказал генерал-майор Пол Итон в интервью The Guardian. — Это выставляет военных в ужасном свете — это тот человек на коне, который на самом деле не хочет быть там, перед американскими гражданами».
В понедельник телеканал NBC News сообщил, что около 300 военнослужащих национальной гвардии уже находятся в Лос-Анджелесе, а остальные должны прибыть к среде.
Военнослужащим США, напоминает The Guardian, запрещено осуществлять правоохранительную деятельность внутри страны, если только президент не применит Закон о восстании, принятый Конгрессом в 1807 году, который разрешает федерализацию войск национальной гвардии и развертывание постоянных подразделений вооруженных сил. В последний раз к нему прибегал президент Джордж Буш-старший в мае 1992 года для подавления беспорядков после оправдания полицейских Лос-Анджелеса за избиение чернокожего автомобилиста Родни Кинга.