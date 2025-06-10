Для обуздания мигрантских бунтов в Лос-Анджелес отправлены сотни морских пехотинцев

Позже, на встрече в Белом доме в понедельник, Трамп настаивал на том, что он еще не принял решения об отправке морских пехотинцев. «Посмотрим, что произойдет, — сказал он, когда его прямо спросили, сделает ли он это. — Я думаю, у нас все под контролем. Я думаю, что это была бы очень плохая ситуация, если бы она развивалась в неправильном направлении — сейчас она развивается в правильном направлении».