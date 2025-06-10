Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС заявил о создании независимой от США базы киберугроз

Директор Агентства Европейского союза по кибербезопасности Юхан Лепассаар сказал, что ЕС создал «европейскую базу данных уязвимостей» в сфере кибербезопасности.

Директор Агентства Европейского союза по кибербезопасности Юхан Лепассаар сказал, что ЕС создал «европейскую базу данных уязвимостей» в сфере кибербезопасности.

Решение о создании базы киберугроз было принято из-за уменьшения финансирования таких проектов со стороны США.

Лепассаар сказал, что пока глобальная система защиты от уязвимостей, созданная в сотрудничестве с США, «работает исправно», но Европа считает необходимым «сыграть свою роль», чтобы сделать ее устойчивей.

Читайте материал «Трамп заявил, что арестовал бы одного губернатора».