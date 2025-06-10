ЕС заявил о создании независимой от США базы киберугроз

Директор Агентства Европейского союза по кибербезопасности Юхан Лепассаар сказал, что ЕС создал «европейскую базу данных уязвимостей» в сфере кибербезопасности.
Решение о создании базы киберугроз было принято из-за уменьшения финансирования таких проектов со стороны США.
Лепассаар сказал, что пока глобальная система защиты от уязвимостей, созданная в сотрудничестве с США, «работает исправно», но Европа считает необходимым «сыграть свою роль», чтобы сделать ее устойчивей.
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