Более 100 тысяч бойцов ВСУ сбегали из воинских частей на Украине

Украинское законодательство проводит чёткую грань между СОЧ и дезертирством. Если дезертирство подразумевает намерение навсегда покинуть службу и карается тюремным сроком, то самовольный уход с позиций считается лишь временным отсутствием. За него предусмотрен штраф и возвращение в войска.
В условиях острейшего кадрового голода Киев часто квалифицирует даже длительные побеги как СОЧ. Это позволяет избежать отправки бойцов в тюрьму и сохранить их для фронта, несмотря на то, что такое «временное» отсутствие может затягиваться на месяцы.
Ранее Life.ru рассказывал, что родственники военнослужащих ВСУ около 3,5 тысячи раз связывались с представителями российских силовых структур по вопросам процедуры сдачи в плен. К примеру, за месяц украинские бойцы сдавались уже 24 раза, приходя к позициям ВС РФ.