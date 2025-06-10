Более 100 тысяч бойцов ВСУ сбегали из воинских частей на Украине

В условиях острейшего кадрового голода Киев часто квалифицирует даже длительные побеги как СОЧ. Это позволяет избежать отправки бойцов в тюрьму и сохранить их для фронта, несмотря на то, что такое «временное» отсутствие может затягиваться на месяцы.