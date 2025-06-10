Прояснилась дальнейшая судьба задержанной воюющей страной Греты Тунберг

Группа активистов, напоминает Agence France-Presse, отбыла из Италии 1 июня на борту судна «Мадлин» с символическим количеством продовольствия и припасов для Газы, все население которой, как предупредила ООН, находится под угрозой голода. В понедельник израильские военные перехватили судно в международных водах и отбуксировали его в порт Ашдод.