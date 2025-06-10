Прояснилась дальнейшая судьба задержанной воюющей страной Греты Тунберг

Израиль решил депортировать активистов движения помощи Газе, в том числе Грету Тунберг. Пассажиры судна «Мадлин» были перехвачены израильскими военными в понедельник и отбуксированы в порт Ашдод.
Шведская активистка кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг и другие активисты, чье судно с гуманитарной помощью, направлявшееся в Газу, было перехвачено израильскими военно-морскими силами, доставлены в аэропорт Тель-Авива для депортации, сообщил Израиль во вторник.
Группа активистов, напоминает Agence France-Presse, отбыла из Италии 1 июня на борту судна «Мадлин» с символическим количеством продовольствия и припасов для Газы, все население которой, как предупредила ООН, находится под угрозой голода. В понедельник израильские военные перехватили судно в международных водах и отбуксировали его в порт Ашдод.
«Пассажиры “Селфи-яхты” прибыли в аэропорт Бен-Гурион, чтобы вылететь из Израиля и вернуться в свои родные страны, — едко откомментировало министерство иностранных дел Израиля в понедельник. — Те, кто откажется подписать документы о депортации и покинуть Израиль, предстанут перед судом».
Коалиция «Флотилия свободы» (FFC), группа, управляющая судном «Мадлен», заявила, что все 12 участников кампании «проходят проверку и передаются под стражу израильских властей».
«Возможно, им разрешат вылететь из Тель-Авива уже сегодня вечером», — говорится в сообщении в социальных сетях.
На видео, опубликованном ранее группой, видно, как активисты поднимают руки, когда израильские военные поднимаются на борт судна, и один из них говорит, что никто не пострадал.
Судно «Мадлин» было перехвачено примерно в 185 км к западу от побережья Газы, согласно координатам, полученным от FFC.
Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы шести французским гражданам, находившимся на борту судна, «было разрешено вернуться во Францию как можно скорее», сообщил представитель администрации главы Елисейского дворца.
Израильская неправительственная организация «Адалах», оказывающая юридическую поддержку арабскому меньшинству страны, заявила, что активисты, находившиеся на борту «Мадлин», обратились к ней за помощью и что группа, скорее всего, будет помещена в центр временного содержания перед депортацией.
Турция осудила перехват как «отвратительное нападение», а Иран осудил захват израильтянами судна как «форму пиратства» в международных водах, отмечает Agence France-Presse.
В мае другой корабль «Флотилии свободы», «Совесть», был поврежден в международных водах у Мальты, когда направлялся в Газу, и активисты заявили, что подозревают атаку израильского беспилотника.
В воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что морская блокада сектора Газа, действовавшая в течение многих лет до войны Израиля с ХАМАСОМ, была необходима для предотвращения импорта оружия палестинскими боевиками.
Израиль сталкивается с растущим давлением, требующим, чтобы в Газу поступило больше гуманитарной помощи, чтобы облегчить повсеместную нехватку продовольствия и предметов первой необходимости, подчеркивает Agence France-Presse.
В ходе того, что организаторы назвали «символическим актом», сотни людей в понедельник отправились наземным конвоем из Туниса с целью добраться до Газы.
Организаторы колонны из девяти автобусов заявляют, что они не доставляют гуманитарную помощь в Газу, а скорее стремятся совершить «символический акт», прорвав блокаду территории. Колонна должна пройти через Ливию и Египет, хотя Каир еще не предоставил разрешения на проезд, сообщил один из активистов, сопровождавших колонну.
Недавно Израиль разрешил возобновить некоторые поставки после более чем двухмесячного запрета и начал сотрудничать с недавно созданным, поддерживаемым США гуманитарным фондом Газы (GHF). Но гуманитарные организации раскритиковали GHF, а Организация Объединенных Наций отказывается сотрудничать с ней, ссылаясь на опасения по поводу ее практики и нейтралитета. По данным агентства гражданской обороны Газы, с конца мая десятки людей были убиты вблизи пунктов распределения GHF.