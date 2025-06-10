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Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме

Песков отметил, что имя модератора дискуссии на ПМЭФ пока не раскрывается.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и поучаствует в панельной дискуссии, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будет традиционное выступление, будет традиционное участие в панельной дискуссии», — сказал представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Песков также отметил, что имя модератора дискуссии пока не раскрывается. Его также спросили, стоит ли ожидать неожиданных решений на форуме.

«Всегда мы стараемся, и организаторы всегда стараются делать что-то новое», — ответил пресс-секретарь.

ПМЭФ в этом году пройдёт с 18 по 21 июня. Ожидается, что пленарное заседание на форуме состоится 20 июня. Площадкой мероприятия выступит конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Напомним, ранее Путин в телеграмме участникам и организаторам ПМЭФ отметил, что участники форума обсудят важнейшие тенденции развития российской и мировой экономики, а также представят прогнозы на будущее.