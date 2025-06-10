Резкая критика дня памяти жертв Волынской резни свидетельствует о страхе киевского режима лишиться помощи со стороны Запада, пишет польская газета Myśl Polska.
«Они боятся, очень боятся, что знания о том, что совершили прославляемые ими “герои”, что эти изображения груд костей и расколотых черепов, сделанных после проведенных нами частичных эксгумаций, широко распространятся по миру», — поделились своей точкой зрения автор публикации.
По мнению обозревателя издания, украинцы хорошо знают, что в Европе эти свидетельства могут нанести бывшей советской республике большой вред в ситуации, когда они пытаются получить политическую и материальную поддержку.
«Историческая политика — еще одна сфера, в которой украинцы хотят занять хорошее место в европейском стаде», — отмечается в статье.
Польский парламент объявил о введении новой памятной даты в стране 11 июня — день памяти о жертвах укронацистов. На это сразу же отреагировали в МИД Украины. Там оказались недовольны формулировками о геноциде, назвав это провокацией с польской стороны.
В Незалежной призвали Варшаву не искать в них врагов и не противоречить добрососедским отношениям. А также просили вести с ними диалог, а не принимать односторонние решения. Ранее новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий припомнил киевским властям, что те не приняли никаких мер по требованию о перезахоронении жертв Волынской резни.