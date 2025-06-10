В Турции опровергли информацию о плохом состоянии здоровья Эрдогана

Состояние здоровья турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана удовлетворительное, он продолжает выполнять свои конституционные полномочия и обязанности президента Турции. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации главы Турецкой Республики.
Ранее один из YouTube-каналов сообщил о якобы плохом состоянии здоровья Эрдогана. В администрации президента Турции отметили, что выражения, использованные в данной передаче, содержат необоснованные обвинения. Кроме того, они оскорбляют должность президента.
«Как глава Турецкой Республики, господин президент выполняет свои конституционные полномочия и обязанности главы Турецкой Республики и прилагает все усилия, чтобы служить нашей нации», — сказано в публикации.
В администрации главы Турции добавили, что лидеры иностранных государств, политики и другие официальные лица, которые встречаются с Эрдоганом, знают, как хорошо он разбирается в вопросах, насколько сильна его память и тверды его решения.
Ранее Эрдоган заявил, что у него нет намерений снова баллотироваться в президенты.