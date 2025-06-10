Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции опровергли информацию о плохом состоянии здоровья Эрдогана

В Анкаре заявили, что Эрдоган продолжает служить Турции.

Источник: Аргументы и факты

Состояние здоровья турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана удовлетворительное, он продолжает выполнять свои конституционные полномочия и обязанности президента Турции. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации главы Турецкой Республики.

Ранее один из YouTube-каналов сообщил о якобы плохом состоянии здоровья Эрдогана. В администрации президента Турции отметили, что выражения, использованные в данной передаче, содержат необоснованные обвинения. Кроме того, они оскорбляют должность президента.

«Как глава Турецкой Республики, господин президент выполняет свои конституционные полномочия и обязанности главы Турецкой Республики и прилагает все усилия, чтобы служить нашей нации», — сказано в публикации.

В администрации главы Турции добавили, что лидеры иностранных государств, политики и другие официальные лица, которые встречаются с Эрдоганом, знают, как хорошо он разбирается в вопросах, насколько сильна его память и тверды его решения.

Ранее Эрдоган заявил, что у него нет намерений снова баллотироваться в президенты.