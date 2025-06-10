«Обнулить и спрятать»: Бойцы ВСУ втайне от командира отпустили российских военных после приказа их убить

«К нашей позиции из посадки подполз раненый российский военный. Доложили нашему руководству…, от которого последовала команда: раненого обнулить (убить, — Прим. Life.ru), забрать оружие и тело спрятать где-то в посадке. Этого мы не сделали, мы его отпустили», — сказал Кутятин.
Через десять дней после первого подобного случая, раненые российские бойцы по ошибке спустились в окоп к украинским военным. Командование ВСУ снова приказало убить их и спрятать тела. Однако украинские солдаты ослушались приказа и отпустили бойцов ВС РФ. Второй пленный украинец Александр Бондаренко подтвердил слова Кутятина.
Ранее Life.ru рассказал, что украинские солдаты попали под огонь своих же дронов «Баба-яга». Беспилотник атаковал бойцов в момент, когда они «были на позиции». Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав видео с признанием пленного Андрея Евенко.