«Обнулить и спрятать»: Бойцы ВСУ втайне от командира отпустили российских военных после приказа их убить

Через десять дней после первого подобного случая, раненые российские бойцы по ошибке спустились в окоп к украинским военным. Командование ВСУ снова приказало убить их и спрятать тела. Однако украинские солдаты ослушались приказа и отпустили бойцов ВС РФ. Второй пленный украинец Александр Бондаренко подтвердил слова Кутятина.