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Сергей Лавров предложил перенести штаб-квартиры ООН в Сочи

В ходе форума «Будущее 2050» Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров затронул вопрос о возможности и целесообразности перемещения штаб-квартир международных организаций из нейтральных государств.

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Источник: Reuters

В контексте обсуждения этой темы Сергей Лавров упомянул, что идея о переносе главного офиса ООН была высказана ещё Иосифом Сталиным во время встречи с президентом США Франклином Рузвельтом.

— Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал и всерьез предлагал, но потом пошел навстречу Рузвельту, — отметил российский дипломат.

Сергей Лавров отметил, что перенос штаб-квартиры в другое место сегодня станет сложной задачей, так как сотрудники уже обжились и приобрели недвижимость в нынешнем месте, передает ТАСС.