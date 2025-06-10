Сергей Лавров предложил перенести штаб-квартиры ООН в Сочи

В контексте обсуждения этой темы Сергей Лавров упомянул, что идея о переносе главного офиса ООН была высказана ещё Иосифом Сталиным во время встречи с президентом США Франклином Рузвельтом.
— Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал и всерьез предлагал, но потом пошел навстречу Рузвельту, — отметил российский дипломат.
Сергей Лавров отметил, что перенос штаб-квартиры в другое место сегодня станет сложной задачей, так как сотрудники уже обжились и приобрели недвижимость в нынешнем месте, передает ТАСС.