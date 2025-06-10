На фоне давления Иран пригрозил раскрыть ядерные секреты Израиля

Если это предложение будет принято, у французов, немцев и британцев будет время до 18 октября, чтобы определить, хотят ли они вновь ввести санкции, предусмотренные соглашением 2015 года. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил: «Ложные обвинения в адрес Ирана в нарушении гарантий, основанные на ложных и политизированных сообщениях, явно направлены на то, чтобы вызвать кризис. Запомните мои слова, пока Европа размышляет над очередной крупной стратегической ошибкой, Иран будет решительно реагировать на любое нарушение своих прав. Вина лежит исключительно и полностью на безответственных субъектах, которые не останавливаются ни перед чем, чтобы добиться признания.».