На фоне давления Иран пригрозил раскрыть ядерные секреты Израиля

Иран заявляет, что раскроет ядерные секреты Израиля, поскольку усиливается давление с целью повторного введения санкций. Угроза Тегерана исходит по мере того, как европейские державы настаивают на голосовании, которое может привести к повторному введению санкций ООН.
Иран заявил, что вскоре начнет публиковать информацию из хранилища израильских ядерных секретов, которые, как он утверждает, были им получены, поскольку европейские страны настаивают на проведении на этой неделе голосования по вопросу о повторном введении санкций ООН в отношении Тегерана в связи с его ядерной программой.
Как пишет The Guardian, непроверенные заявления иранской разведки о массовой утечке израильских секретов могут быть направлены на то, чтобы отвлечь внимание от того, что, по утверждению Ирана, является его собственной чрезмерно контролируемой гражданской ядерной программой.
В воскресенье министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что Тегеран получил «обширную коллекцию стратегических и секретных [израильских] документов, включая планы и данные о ядерных объектах». Он добавил, что доказательства будут обнародованы в ближайшее время, и намекнул, что часть документации связана с арестом Израилем двух граждан Израиля, Рои Мизрахи и Альмога Аттиаса, по обвинению в шпионаже в пользу Ирана.
Даже в самом Иране скептически относятся к тому, что иранские агенты могли получить столь впечатляющие разведданные, подчеркивает The Guardian. Это заявление может быть сделано для того, чтобы предостеречь Израиль от повторных угроз разбомбить ядерные объекты Ирана, поскольку осведомленность Тегерана о собственной ядерной программе Израиля увеличила бы риск эффективных ответных мер с иранской стороны.
Европейские державы готовятся добиваться проведения голосования на ежеквартальном заседании совета ядерной инспекции Международного агентства по атомной энергии в составе 35 членов в Вене, что может привести к повторному введению санкций ООН в октябре. Франция, Германия и Великобритания процитируют 20-страничный всеобъемлющий доклад, подготовленный по заказу секретариата МАГАТЭ, о несоблюдении Ираном условий ядерной сделки, согласованной в 2015 году, и о том, что Тегеран в течение многих лет не отвечал на вопросы об аспектах своей предыдущей ядерной программы.
Членам совета директоров МАГАТЭ будет предложено изучить доклад, в котором говорится, что Иран обогатил 400 кг урана до 60% чистоты, близкой к оружейной, и что этого, по оценкам, достаточно для изготовления 10 ядерных бомб. Более того, запасы урана в Иране увеличились на 50% со времени представления последнего доклада в марте. Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, заявил, что доклад показывает, что Иран не предоставил ответов о предыдущей структурированной ядерной программе, и существуют доказательства того, что три объекта были подвергнуты санитарной обработке, чтобы ввести в заблуждение инспекторов МАГАТЭ.
Три ведущие европейские державы будут ссылаться на доклад, призывая к принятию решения о том, что Иран нарушает свои обязательства по гарантиям, что является первым подобным выводом с 2005 года и необходимым условием для повторного введения санкций ООН в октябре, когда истечет срок действия соглашения 2015 года. Из-за того, как была оформлена эта сделка, Россия и Китай не могут наложить вето на повторное введение санкций ООН, утверждает The Guardian.
Иран уже пригрозил контрмерами, если совет директоров МАГАТЭ заявит о его нарушении, которые, вероятно, будут включать дальнейшее сокращение доступа инспекторов ООН по вооружениям и дальнейшее ускорение процесса обогащения. Бехруз Камальванди, представитель Организации по атомной энергии Ирана, заявил, что с тех пор, как Совет директоров МАГАТЭ в последний раз осудил Тегеран, Иран в семь раз увеличил производство урана, обогащенного на 60%, и запустил 20 каскадов современных центрифуг.
Если это предложение будет принято, у французов, немцев и британцев будет время до 18 октября, чтобы определить, хотят ли они вновь ввести санкции, предусмотренные соглашением 2015 года. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил: «Ложные обвинения в адрес Ирана в нарушении гарантий, основанные на ложных и политизированных сообщениях, явно направлены на то, чтобы вызвать кризис. Запомните мои слова, пока Европа размышляет над очередной крупной стратегической ошибкой, Иран будет решительно реагировать на любое нарушение своих прав. Вина лежит исключительно и полностью на безответственных субъектах, которые не останавливаются ни перед чем, чтобы добиться признания.».
США и Иран еще не назначили новую дату возобновления двусторонних переговоров по иранской ядерной программе, на которых основное внимание будет уделено вопросу о том, следует ли разрешить Тегерану продолжать обогащать уран внутри страны, — вопросу, который Иран считает центральным для своего суверенитета. США, по крайней мере публично, настаивают на том, что обогащение урана должно быть полностью прекращено как на единственном надежном способе помешать Ирану создать ядерную бомбу.
Дональд Трамп продемонстрировал удивительную готовность заключить сделку с Ираном, несмотря на то, что в 2018 году США вышли из ядерного соглашения, достигнутого с Ираном Бараком Обамой, пишет The Guardian. Президент США, как сообщается, установил 60-дневный крайний срок для переговоров, который истекает 11 июня, и обвинил Иран в затягивании процесса. В понедельник Иран заявил, что вскоре ответит на предложение США, в то время как ожидается, что Трамп поговорит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Гросси сказал, что, по его мнению, и США, и Иран искренне стремятся заключить сделку по иранской ядерной программе. Президент России Владимир Путин предложил выступить в качестве посредника, и Россия могла бы стать пунктом назначения для растущих запасов урана в Иране, если бы соглашение было достигнуто. Одно из предложений заключается в том, чтобы Иран временно приостановил свою программу обогащения урана, что он уже делал ранее в 2004—2005 годах.