В США задержаны не менее 170 протестующих против миграционной политики Трампа

Телеканал CNN утверждает, что американская полиция задержала в Сан-Франциско не менее 150 противников миграционной политики президента США Дональда Трампа, принимавших участие в протестных акциях. Еще как минимум 20 протестующих были задержаны в Нью-Йорке у небоскреба Trump Tower, заявил портал Axios.
Недавно полиция начала массовые задержания нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе, что стало причиной протестов в стране.
Протестные акции также организованы в Атланте, Далласе, Луисвилле, Сиэтле и других городах.
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