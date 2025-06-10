Силовики пришли с обысками в квартиру иноагента Льва Шлосберга* в Пскове

В псковской квартире члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, который признан иноагентом в России, проходят обыски. Об этом пишет Telegram-канал RT.
Как сообщается, обыски связаны с уголовным делом по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.
Ранее Шлосберга* уже дважды привлекали к административной ответственности за дискредитацию российской армии, поэтому сейчас речь идет уже об уголовной ответственности.
Кроме того, в отношении Шлосберга* заведено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и о злоупотреблении СМИ.
Ранее Шлосберга* отпустили после задержания отпустили в псковском аэропорту. Политика задержали, когда он возвращался из Москвы. У него изъяли технику, а после отпустили из отделения полиции.
* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента в РФ.