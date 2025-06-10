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Силовики пришли с обысками в квартиру иноагента Льва Шлосберга* в Пскове

Обыски Льва Шлосберга* связаны с уголовным делом по дискредитации ВС России.

Источник: Комсомольская правда

В псковской квартире члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, который признан иноагентом в России, проходят обыски. Об этом пишет Telegram-канал RT.

Как сообщается, обыски связаны с уголовным делом по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее Шлосберга* уже дважды привлекали к административной ответственности за дискредитацию российской армии, поэтому сейчас речь идет уже об уголовной ответственности.

Кроме того, в отношении Шлосберга* заведено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и о злоупотреблении СМИ.

Ранее Шлосберга* отпустили после задержания отпустили в псковском аэропорту. Политика задержали, когда он возвращался из Москвы. У него изъяли технику, а после отпустили из отделения полиции.

* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента в РФ.