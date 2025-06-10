Протесты в США из-за миграционной политики переросли в погромы

В американском штате Калифорния разрастаются массовые протесты. Митингующие в Лос-Анджелесе целенаправленно разрушают городскую инфраструктуру: разбивают витрины, разграбливают торговые точки и учиняют поджоги автомобилей. Особенно сильно пострадал деловой центр, где демонстранты сооружают баррикады из перевернутых машин и горящих отходов, сообщают СМИ с места происшествия.
Среди всеобщего беспорядка активизировались мародеры, пользующиеся моментом для грабежей. Местные жители сообщают о преступниках, врывающихся в аптеки и продуктовые магазины. На улицах города слышны звуки стрельбы резиновыми пулями.
Для стабилизации обстановки власти ввели в город около 300 бойцов национальной гвардии. Однако попытки навести порядок с применением слезоточивого газа и резиновых пуль привели лишь к эскалации конфликта. Протестующие перегруппировались и возобновили возведение баррикад.
На фоне разворачивающихся событий президент Дональд Трамп возложил вину за происходящее на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, обвинив его в некомпетентности. Трамп пообещал принять решительные меры для подавления беспорядков и даже упомянул о возможности ареста губернатора.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса и обострились из-за сообщений о сокращениях финансирования штата. Власти округа подчеркнули, что решение о вводе Национальной гвардии было принято без согласования с ними.
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