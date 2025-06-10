Протесты в США из-за миграционной политики переросли в погромы

Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса и обострились из-за сообщений о сокращениях финансирования штата. Власти округа подчеркнули, что решение о вводе Национальной гвардии было принято без согласования с ними.