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В российском регионе задержан гражданин РФ, готовивший теракт

ФСБ сообщила о задержании 22-летнего гражданина России, планировавшего осуществить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ.

ФСБ сообщила о задержании 22-летнего гражданина России, планировавшего осуществить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ.

Россиянин, по данным ФСБ, действовал по заданию куратора и планировал изъять из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 килограмма для последующего подрыва в здании одного из объектов энергетики.

Также задержанный вел фотосъемку военных объектов, сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота и передавал соответствующие данные СБУ, заявили в ФСБ.

Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

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