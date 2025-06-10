В российском регионе задержан гражданин РФ, готовивший теракт

Россиянин, по данным ФСБ, действовал по заданию куратора и планировал изъять из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 килограмма для последующего подрыва в здании одного из объектов энергетики.
Также задержанный вел фотосъемку военных объектов, сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота и передавал соответствующие данные СБУ, заявили в ФСБ.
Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.
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