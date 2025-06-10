Названа опасность привлечения американских военных к подавлению бунтов

Бывшие высокопоставленные военные деятели США заявили The Guardian, что решение поставить до 2000 военнослужащих под федеральный контроль и отправить их на улицы Лос-Анджелеса является нарушением обязательства военных держаться подальше от внутренней политики во всех случаях, кроме самых исключительных. В последний раз президент США использовал в федеральных целях национальную гвардию вопреки воле губернатора штата в 1965 году, когда Линдон Джонсон развернул ее для защиты участников марша за гражданские права в Алабаме.