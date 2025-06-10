Как изменилась казахстанская армия за последние три года

Сразу после прихода Руслана Жаксылыкова на пост министра обороны Вооруженные силы начали проходить глубокую модернизацию. За три года ведомству удалось добиться ощутимых результатов в повышении боеспособности армии, социальной защищенности военнослужащих и международной интеграции.
Соцзащита
С 2023 года для срочников действуют кредитные каникулы — возможность приостановить выплаты по займам на период службы и 60 дней после увольнения в запас. Также для них введены образовательные льготы, благодаря которым солдат может получить не только грант, но и стипендию, приоритетное право на общежитие.
Заработная плата
В 2023 году летному составу и преподавателям увеличили довольствие на 60%. А годом позже перешли на новую систему оплаты труда с единой сеткой должностных окладов. В среднем доходы офицерского состава повысились на 20,3%, а сержантского и рядового составов на 33,9%.
Законотворческая деятельность
В текущем году подписан закон о службе в резерве, одобрен законопроект о территориальной обороне.
Сейчас Мажилис рассматривает законопроект по вопросам военно-патриотического воспитания. По нему принято пять пакетов поправок, но работа еще продолжается.
Структура и боевая подготовка
Одной из крупнейших организационных реформ стало выведение Десантно-штурмовых войск из состава Сухопутных войск. Теперь это отдельный род войск, способный действовать автономно.
Также созданы Силы специальных операций (ССО). Новый род войск ориентирован на выполнение сложных задач в нестандартных условиях.
В 2022 году было проведено 148 учений, а в 2025 году их запланировано уже 170. В 2024 году на территории нашей страны прошли 10 международных учений. Казахстанские военнослужащие приняли участие в 21 международном учении за рубежом, включая Великобританию, Индию, Китай и США.
Цифровизация
Процесс цифровизации Вооруженных сил ведется по трем основным задачам: созданию автоматизированных систем управления войсками, автоматизированных систем управления ресурсами, оснащению и развитию IT-инфраструктуры.
Вдобавок министерством на постоянной основе проводится мониторинг цифровых технологий, применяемых в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Техническое оснащение
В 2023—2024 годах на вооружение были приняты беспилотные авиационные системы, мобильные средства ПВО, командно-штабные комплексы нового поколения. Казахстан также локализует ремонт и производство техники — на отечественных предприятиях модернизируются бронемашины и системы связи.
В 2024 году в Вооруженные Силы поступили 53 единицы БКМ «Арлан», 45 единиц бронетехники БКМ «COBRA II», военно-транспортный самолет А400М, скоростной транспортно-десантный катер «Шапшан», построенный на верфях Мангистауской области.
Миротворческая деятельность
В марте 2024 года первый в истории самостоятельный Казахстанский миротворческий контингент, состоящий из 139 военнослужащих и четырех штабных офицеров, был переброшен на Голанские высоты для выполнения миссии под эгидой ООН. Миротворцами обезврежены около 200 неразорвавшихся снарядов, выполнены задачи по эвакуации персонала ООН из опасной для жизни и здоровья зоны, обеспечивались охрана, укрепление обороны баз ООН и другие задачи. Их работа получила высокую оценку командования миссии ООН.
В апреле 2025 года Казахстан провел плановую ротацию миротворческого контингента.
Международное сотрудничество
Только за прошлый год в Вооруженных силах РК проведено свыше 850 международных мероприятий и заключено 15 важных международных договоров.
Образование
Учебный процесс в вузах Министерства обороны интегрирован с планом боевой подготовки Вооруженных сил. Увеличено время проведения войсковой стажировки курсантов.
В 2024 году свыше 500 военнослужащих направлены на обучение в военные вузы России, Турции, США, Беларуси, Узбекистана, Индии, Италии, Китая и Кореи.
В рамках двустороннего сотрудничества 190 военнослужащих казахстанской армии прошли курсовую подготовку за границей.
Комитет солдатских матерей
Генерал-полковник Руслан Жаксылыков неоднократно подчеркивал важность совместной работы с организацией, активно участвующей в сопровождении солдат на всех этапах их службы. Представители комитета в любое время могут прийти в любую воинскую часть для беседы с солдатами, контролировать условия их проживания.
Военно-патриотическое воспитание
В 2023 году утвердили Постановление Правительства РК № 1039, включающее Концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года.
Активное развитие получили военно-патриотические клубы, классы «Жас сарбаз» и кружки «Smart sarbaz». Для детей военнослужащих выделяются путевки в учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», который уже посетили свыше 1000 детей.
Ежегодно проводится международный сбор молодежи «Айбын».
Инфраструктура
Продолжается программа по введению в эксплуатацию модульных зданий. Только за 2024 года их появилось 42, включая 25 казарм, четыре столовые и 13 административных помещений. Самостоятельный ремонт в воинских частях и учреждениях охватил около 400 объектов.
В Семее, Актобе, Шымкенте, Конаеве и Атырау возводят многоквартирные модульные жилые дома для офицеров и военнослужащих по контракту.
А в канун празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Алматы провели капитальную реконструкцию Дома армии и музея Боевой славы. Полностью отремонтирован концертный зал, восстановлены лифты.
Возобновила деятельность военная киностудия. На прилегающей к Дому армии территории создан музей под открытым небом, где выставлены свыше 30 раритетных образцов военной техники 1938−1945 годов.
Реабилитация для военнослужащих
Центр восстановительного лечения военнослужащих открыли в июле 2024 года в Щучинске. Это первый центр реабилитации, где проходят санаторно-курортное и восстановительное лечение военнослужащие, принимавшие участие в миротворческих миссиях, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также отличившиеся на службе.
За год в нем побывали свыше 1500 военнослужащих с заболеваниями сердца, дыхательной, нервной систем и опорно-двигательного аппарата.
Спорт
Военные спортсмены неизменно демонстрируют высокие достижения на мировой арене. Только в 2024 году они завоевали 463 медали, из которых 203 золотых, 120 серебряных и 140 бронзовых.
Четыре из семи медалей, завоеванных Казахстаном на ХХХІІІ летних Олимпийских играх в 2024 году, были добыты армейскими спортсменами. Они приняли участие в свыше 20 значимых спортивных мероприятий под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) и в рамках СНГ.
Международная военно-спортивная организация CISM в 2025 году выделила одно место в управлении для Вооруженных сил Казахстана. В августе текущего года в Астане впервые в истории состоится чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих.