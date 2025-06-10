Как изменилась казахстанская армия за последние три года

В марте 2024 года первый в истории самостоятельный Казахстанский миротворческий контингент, состоящий из 139 военнослужащих и четырех штабных офицеров, был переброшен на Голанские высоты для выполнения миссии под эгидой ООН. Миротворцами обезврежены около 200 неразорвавшихся снарядов, выполнены задачи по эвакуации персонала ООН из опасной для жизни и здоровья зоны, обеспечивались охрана, укрепление обороны баз ООН и другие задачи. Их работа получила высокую оценку командования миссии ООН.